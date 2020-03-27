К вечеру 27 марта в Украине зарегистрированы уже 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Facebook Министерства охраны здоровья.

По данным Центра общественного здоровья, к 23:00 пятницы в Украине насчитывается 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

По официальным данным за сутки выявлены 92 новых случая. Если учесть, что вчера вечером сообщалось о 196 заболевших, то реальный рост числа заболевших больше сотни - сразу на 114 новых случая.

Ранее "Страна" писала, что более половины всех зафиксированных подозрений на коронавирус (66,5%) в Украине относятся к людям в возрасте от 18 до 49 лет. Второй по численности возрастной группой в этом списке (17%) являются украинцы старше 50 и младше 65 лет.

Также мы сообщали, что свободный въезд в Киев из-за коронавируса закрывают до 24 апреля. Попасть в столицу можно будет только через КПП, где нужно пройти температурный скрининг.