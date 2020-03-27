В США количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек
В США число выявленных инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Еще час назад приводилась статистика, в которой значилось 97 028 заболевших.
Обновленные данные опубликовал ресурс Worldometers.
Точное число больных - 100 392.
По количеству зараженных США обходят Италию и недавнего лидера Китай, где была зарегистрирована первая крупная вспышка коронавируса.
На конец пятницы количество умерших от нового вируса в США составляет 1 543 человека. В графе "Выздоровевшие" значатся 2 465 человек.
Карта инфицирования коронавирусом в США, фото: The New York Times
Как писала "Страна", во всем мире число инфицированных превысило 500 тысяч. К 21:00 пятницы на планете насчитывалось 509 164 зараженных.
В Украине к 23:00 27 марта насчитывается 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.