В США число выявленных инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Еще час назад приводилась статистика, в которой значилось 97 028 заболевших.

Обновленные данные опубликовал ресурс Worldometers.

Точное число больных - 100 392.

По количеству зараженных США обходят Италию и недавнего лидера Китай, где была зарегистрирована первая крупная вспышка коронавируса.

На конец пятницы количество умерших от нового вируса в США составляет 1 543 человека. В графе "Выздоровевшие" значатся 2 465 человек.

Карта инфицирования коронавирусом в США, фото: The New York Times

Как писала "Страна", во всем мире число инфицированных превысило 500 тысяч. К 21:00 пятницы на планете насчитывалось 509 164 зараженных.

В Украине к 23:00 27 марта насчитывается 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.