В Главном управлении Национальной полиции в Киеве, глава которой Андрей Крищенко заразился коронавирусом, несмотря на карантин толпятся десятки людей. В тесных коридорах они часами ожидают приема без средств индивидуальной защиты.

Ситуацию в здании Нацполиции на улице Владимирской описал в Facebook правозащитник Сергей Наумович.

"...Народ, в количестве намного более 10 человек, стоит в очереди в узеньком и душном коридорчике здания Нацполиции - без преувеличения - несколько часов, чтобы оформить разные документы, оплатить штраф и забрать свой автомобиль после эвакуации за неправильную парковку. Многие без медицинских масок, дистанции между людьми нет. Никто в коридорах это не контролирует, а работникам МВД глубоко пох!" - эмоционально написал автор поста.

Он привел в пример "Новую почту", где без проблем организовали карантинные мероприятия, клиенты соблюдают дистанцию и в обязательном порядке надевают маски.

Один из комментаторов к посту рассказал, что люди вынуждены отстоять за день в нескольких больших очередях - не только в полиции. но и в банке, если надо оплатить штраф. При этом в управлении Нацполиции делами посетителей в кабинетах занимаются всего две сотрудницы.

Между тем, как писала "Страна", многотысячная очередь собралась на границе с Польшей.

Пока в некоторых ведомствах не могут наладить соблюдение карантина, власти призвали украинцев не пользоваться лифтами.