Винницкая областная государственная администрация заявила, что по состоянию на вечер 27 марта количество заболевших коронавирусом местных жителей возросло до 16 человек. Как минимум пятеро из них - медики из родильного дома.

Об этом говорится в видеообращении директора департамента здравоохранения винницкой ОГА Надежды Марусяк.

"Лабораторно подтверждено уже 16 случаев COVID-19. В 27 случаях коронавирус не выявлен. Образцы материалов еще от 2 лиц на обследовании", - сказала она.

Марусяк также отметила, что пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на коронавирус находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, в настоящее время их состояние стабильное.

Определены контактные лица, они самоизолировались и находятся под медико-санитарным надзором.

Напомним, что число инфицированных коронавирусом в мире по данным ВОЗ превысило 500 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Виннице уже 7 заболевших коронавирусом, а всего в области - 9 заразившихся.