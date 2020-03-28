В Винницкой области количество заболевших коронавирусом выросло до 16. Пятеро из них медики
Винницкая областная государственная администрация заявила, что по состоянию на вечер 27 марта количество заболевших коронавирусом местных жителей возросло до 16 человек. Как минимум пятеро из них - медики из родильного дома.
Об этом говорится в видеообращении директора департамента здравоохранения винницкой ОГА Надежды Марусяк.
"Лабораторно подтверждено уже 16 случаев COVID-19. В 27 случаях коронавирус не выявлен. Образцы материалов еще от 2 лиц на обследовании", - сказала она.
Марусяк также отметила, что пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на коронавирус находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, в настоящее время их состояние стабильное.
Определены контактные лица, они самоизолировались и находятся под медико-санитарным надзором.
Напомним, что число инфицированных коронавирусом в мире по данным ВОЗ превысило 500 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Виннице уже 7 заболевших коронавирусом, а всего в области - 9 заразившихся.