В среду, 25 марта, были приняты новые условия въезда граждан и автотранспорта в Киев и выезда из столицы. Они будут действовать до 24 апреля.

Соответствующий документ, подписанный руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, опубликовал в своем Телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Документ запрещает регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщениях (кроме перевозки легковыми автомобилями).

Также запрещается заезд на территорию автостанций автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщениях, и продажа владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.

До 24 апреля въезд на территорию города и выезд из него частных автомобилей, а также легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров, будет возможен только через контрольно-пропускные пункты.

На КПП водители и пассажиры транспортных средств обязаны проходить измерение температуры при въезде. Людям с признаками острых респираторных заболеваний (кроме случаев направления на обсервацию, карантин или госпитализацию) въезд будет запрещен.

Как писала "Страна", на Закарпатье из-за коронавируса установят блокпосты.

Мы также сообщали, что с конца февраля пограничники начали измерять температуру на КПП на Донбассе.