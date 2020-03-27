В Германии число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на пять тысяч, превысив отметку в 50 тысяч, пишет ТАСС.

Всего в ФРГ заразились 50178, а умерли 338 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Германии тяжелой формой коронавируса переболел украинский дипломат.

"Теперь, когда я дома, хотя еще на карантине, хочу тем, кто не в курсе, доложить: начиная с 3 марта едва не отдал концы из-за тяжелой формы коронавируса, которой я в своем возрасте и состоянии здоровья не должен был заболеть, но заболел. Сейчас угрозы жизни уже нет, хотя легкие повреждены всерьез и надолго, надеюсь, не навсегда", - написал украинец в соцсети.

Также мы писали, что в США число зараженных коронавирусом вот-вот перевалит за 100 тысяч.