В США к вечеру пятницы число людей, у которых выявлен коронавирус, достигло 97 028 человек. Всего за несколько часов до этого были зарегистрированы 92 тысячи 932 заболевших.

Такие данные приводит частный исследовательский университет Джонса Хопкинса.

По количеству инфицированных США вышли на первое место в мире, опередив Италию (86 498) и Китай (81 897).

В Соединенных Штатах от нового вируса скончались 1 478 человек, причем по количеству смертей лидирует Нью-Йорк. Выздоровели 862 человека.

По данным сайта Worldometers, который тоже собирает данные о коронавирусе, как и Университет Джона Хопкинса, за сутки количество заболевших в США увеличилось на 12 645 человек. Этот сайт сообщает о 1 513 умерших в стране.

Как писала "Страна", за текущие сутки в Италии от коронавируса умерли 969 человек. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии в стране.

Также мы сообщали, что в мире число инфицированных превысило 500 тысяч.