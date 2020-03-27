Курьеры Glovo отказываются работать из-за падения зарплаты почти на треть
Курьеры службы доставки Glovo с 6 апреля не собираются работать на компанию, так как она на 35% снизила им зарплату.
Об этом сообщается в Instagram kievmap.
Дата 6 апреля выбрана потому, что именно с нее руководство компании поменяло условия оплаты труда курьеров, в результате чего они существенно теряют в зарплате во время карантина.
Курьеров не устраивают такие условия, поэтому они прекращают работу.
"Страна" рассказывала, как именно снизились расценки в компании. Например, вместо 5000 грн за 100 выполненных заказов в неделю будут начислять 3000 грн.
Ранее "Страна" рассказывала, как наши журналисты работали курьерами в закрытом на карантин Киеве.
Мы также писали, стали ли курьеры Glovo зарабатывать больше после введения карантина.
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