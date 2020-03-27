Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об остановке авиасообщения с зарубежными странами. Это связано с пандемией коронавируса.

О прекращении полетов сообщает "РИА Новости".

В Турции растет число инфицированных. В пятницу министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа озвучил статистику заболеваемости: количество выявленных зараженных коронавирусом возросло за сутки более чем на 2000 - до 5698, а число умерших - до 92 случаев. Поэтому власти пошли на новые ограничительные меры.

"Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получать разрешение у губернаторов, это касается в первую очередь 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома, самоизолироваться", - сказал Эрдоган в своем обращении к нации.



Он добавил, что 42 человека в стране излечились от коронавируса, 344 находятся в реанимации.

Ранее турецкие власти объявили о закрытии кафе, ресторанов, бассейнов, бань, парикмахерских, спортзалов, парков, торговых центров (кроме продуктовых супермаркетов), а также о запрете массовых мероприятий, в том числе коллективных молений в мечетях. 21 марта Анкара закрыла авиасообщение с Украиной и еще 45 странами.

Как сообщала "Страна", из Турции в Украину завезли поддельные тесты на коронавирус.