Украинцы от 18 до 49 лет занимают более половины всех зафиксированных подозрений на коронавирус в стране.

Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины в пятницу, 27 марта.

Минздрав приводит следующую возрастную статистику случаев подозрений в Украине:

11,5% подозрений на коронавирус зафиксировано у людей до 17 лет

66,5 процентов таких случаев приходится на граждан от 18 до 49 лет. Из них 25% это группа от 18 до 29 лет, а 41,5% - от 30 до 49 лет.

Группа от 50 до 65 лет занимает 17% всех подозрений на инфекцию

Люди от 65 и старше - всего 5%

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины по мерам предотвращения инфицирования COVID-19, придерживается карантина и ограничивает свою мобильность. В то же время люди в возрасте от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации ", - прокомментировал статистику главный санврач и замминистр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Скриншот: Минздрав Украины в Фейсбук

Напомним, что по данным Минздрава в Украине зафиксированы 218 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Также "Страна" разбиралась, что происходит в регионах с наибольшим количеством зафиксированных случаев Covid-19 в Украине.