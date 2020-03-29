Сегодня, 29 марта, Украина и другие государства продолжают бороться с коронавирусом. Вся страна продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в Украине заболели коронавирусом 356 человек, скончались из них девять. Среди заболевших есть и представители власти: подтвердилось, что вирус подхватила нардеп Анна Скороход. Которая не так давно родила ребенка.

Днем ранее в Украине оставалась всего одна область, где не было коронавируса - Кировоградская. За хроникой вчерашнего дня мы проследили здесь.

Что происходит в Украине и за границей в связи с коронавирусом сегодня - следите в нашей хронике событий, этот материал обновляется.

09:49 В США впервые умер младенец с новым коронавирусом: "Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго", - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс.

09:30 Официальный телеграм-канал о коронавирусе в Укреине взволновался из-за переполненных пляжей в Одессе.

09:15 В мире по состоянию на сейчас насчитывается около 655 тысяч людей, инфицированных коронавирусом, скончались уже более 30 тысяч, выздоровели более 138 тысяч.

09:00 Сегодня из Китая прибудет новая партия медтоваров.

08:50 Вопреки заявлениям властей, никакой температуры на въездах в Киев не меряют даже выборочно. Попытки журналистов "Страны" найти хотя бы один пост, где ведется скрининг, удачей не увенчалась.

Да и пока непонятно, как это будут организовывать без транспортного коллапса в столице. Трафик на въезде в город очень плотный даже на выходных.

08:43 Итальянский певец Пупо записал благодарственную песню для россиян, которые привезли в Италию гуманитарную помощь. Это известная советская композиция "Есть только миг".

Хорошо поет.

08:37 Есть еще одна страна, где число заболевших стало снижаться. Это Австралия.

08:31 В Сингапуре за нарушение карантина начали лишать гражданства, а в Германии на улицы вышел "коронавирусный патруль".

08:20 В Киев прибыл спецпоезд с украинцами из Москвы. Детали - в нашем материале.

08:12 Бизнесмен Алексей Давиденко считает, что власть зря тратит деньги на закупки масок.

"Я считаю власть должна забыть про закупку обыкновенных масок.

Больше.

Ни одной копейки бюджетных денег или денег меценатов нельзя тратить на обыкновенные маски.

Это абсурд.

Пустое сжигание денег, которых и так ни на что не хватает.

Объясню.

По международным стандартам маску необходимо менять 2-3 раза в день. Использованные - утилизировать.

У нас около 10 миллионов активных работающих граждан.

Обеспечить масками всех все равно не реально. Гарантировано защитить ими от коронавируса тоже невозможно.

Теперь вопрос.

Должно ли государство тратить деньги бюджета или деньги, которые собрали с меценатов и закупать маски?!

Мое мнение - нет!

Сколько бы маски не стоили, государство не должно тратить на это своё время и свои деньги.

Себестоимость одной маски на заводе в Китае сейчас 10 гривен.

Вдумайтесь.

100’000 масок стоит 1 миллион гривен и их хватит на 1 день всего для 10 тысяч людей. Потом эти маски просто выбросят в мусорное ведро.

И один ИВЛ аппарат тоже стоит 1 миллион гривен и он будет спасать жизни людей и работать годами.

И один УЗИ аппарат тоже стоит 1 миллион гривен и он тоже будет работать годами.

И один рентген аппарат тоже стоит похожие деньги и тоже будет работать годами.

А маска 1 день!

1 день=100’000 масок = 1 ИВЛ.

1 день=100’000 масок= 1 УЗИ.

1 день=100’000 масок= 1 рентген

10 млн масок = 100 млн гривен.

За цену 10 миллионов обыкновенных масок, которые люди выкинут через пару дней - мы можем обеспечить защитой всех наших врачей и купить оборудование в десятки больниц.

Обеспечить защитой врачей и группы повышенного риска - да.

Обеспечивать масками остальных - непозволительная роскошь в нынешней ситуации.

Это будет звучать грубо.

Пожилые должны сидеть дома, остальные покупать себе защиту сами.

Власть должна сейчас направить все силы и все средства на лаборатории и тесты, на стационары и реанимации, на зарплаты и защиту врачей, на помощь пенсионерам и выплаты потерявшим работу, на льготы для бизнеса и работодателей.

Забудьте уже.

Маска - это вызов вчерашнего дня.

Надо думать о завтрашнем.

08:00 Депутат запорожского облсовета Геннадий Фукс заявил, что заразился коронавирусом. Накануне он прилетел из Израиля.