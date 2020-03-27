Число заразившихся коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в мире превысило 500 тысяч человек.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, всего в мире насчитывается 509,164 зараженных коронавирусом. При этом количество погибших от коронавируса нового типа достигло 23,335 человек. В организации отметили, что пандемия на сегодняшний день охватывает 201 страну.

Согласно официальной информации, наибольшее количество пациентов, болеющих Covid-19, в Китае - 82,072. За ним идут Италия - 80 539 и США - 68,334. В Испании зафиксировано 56,188 случаев, в Германии - 42,288.

В Украине, по данным ВОЗ, которые совпадают с последними цифрами нашего Минздрава, выявлено 218 зараженных COVID-19.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит в регионах с самым большим количеством зараженных на территории Украины.