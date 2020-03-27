Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады могут провести во внутреннем дворе здания парламента. Это не противоречит регламенту его работы.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков 27 марта после заседания фракции "Слуги народа".

"Согласно регламенту Верховной Рады, если не ошибаюсь, статье 2 пункту 1 определено место проведения заседания Верховной Рады, а именно улица Грушевского, дом 5. А пункт 2 определяет возможность изменения проведения заседания парламента. Но там не указано, что это должен быть сессионный зал. Внутренний дворик Верховной Рады - это также улица Грушевского, дом 5", - сказал Разумков.

Председатель парламента добавил, что в случае проведения внеочередного заседания Рады в ее внутреннем дворике подсчет голосов народных депутатов обеспечит счетная комиссия.

Если перенос места заседания не является нарушением регламента, то таковым можно считать планы принять два законопроекта: о рынке земли и "Приватбанке". Почему - объяснил Телеграм-канал "Политика Страны".

"Например, что касается закона о банках, то не прошел еще срок в 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Проект был подан 24 марта, то есть альтернативные проекты по Регламенту могут вноситься до 7 апреля, и раньше этого срока за него голосовать нельзя. По земле есть вопрос правок. И сам факт того, что за них нужно продолжать голосовать на пленарном заседании, а не на внеочередном", - написал канал.

По этой причине Разумков весьма обтекаемо ответил на вопрос, как депутаты смогут 30 марта проголосовать закон о земле. Он сказал, что нужно говорить с фракциями.

Но уже понятно, что "Оппоплатформа" свои правки не снимет, а это зарубит весь план по принятию закона в понедельник.

Кроме того, в самой фракции "Слуги народа" до сих пор нет единства по закону о земле. Даже те компромиссы, о которых объявил Зеленский (ограничение продажи до 100 гектар в одни руки и прочее) не удовлетворили многих.

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