За все время эпидемии в Италии от коронавирусной инфекции умерли 9 134 пациента с коронавирусом. За последние сутки число смертей выросло сразу на 969.

Это самое больше количество умерших, зарегистрированное в Италии за день в период эпидемии.

За время проникновения вируса в страну в Италии положительный результат на коронавирус показали анализы уже 86 498 человек. В то время как в Китае, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 81 897 зарегистрированных случаев коронавируса.

Таким образом, Италия обошла по числу заболевших страну, с которой началось распространение эпидемии.

Как писала "Страна", за минувшие сутки от коронавируса в Италии скончались 662 человека.

Между тем в Испании 26 марта впервые начало уменьшаться число умерших от заражения новым вирусом.