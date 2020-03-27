Закон о запрете возврата национализированного "Приватбанка" прежнему владельцу или "антиколомойский закон", то есть одну из законодательных инициатив, которые по требованию МВФ собирается принять на внеочередном заседании Верховная Рада, попробуют проголосовать уже в понедельник.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

По информации "Страны" антиколомойский закон (о запрете возврата Приватбанка) также постараются запустить на голосование в понедельник. В 9 утра понедельника его начнёт рассматривать профильный комитет Рады.

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