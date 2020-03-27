"Антиколомойский" закон Рада попытается принять в понедельник
Закон о запрете возврата национализированного "Приватбанка" прежнему владельцу или "антиколомойский закон", то есть одну из законодательных инициатив, которые по требованию МВФ собирается принять на внеочередном заседании Верховная Рада, попробуют проголосовать уже в понедельник.
Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.
По информации "Страны" антиколомойский закон (о запрете возврата Приватбанка) также постараются запустить на голосование в понедельник. В 9 утра понедельника его начнёт рассматривать профильный комитет Рады.
новость дополняется
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.