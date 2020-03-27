В лагере сирийских мигрантов на границе между Турцией и греческим городом Эврос вспыхнул пожар. Власти Греции утверждают, что лагерь подожгли турецкие войска, чтобы заставить беженцев покинуть территорию страны.

Об этом в пятницу, 27 марта, информирует издание The Greek Herald.

Так, на видео опубликованных в сети можно увидеть, как мигранты пытаются сбежать из горящих палаток, вследствие чего в непосредственной близости от пожара собираются огромные толпы людей. Также по данным греческого издания, у Турции есть опасения, что лагерь мигрантов может стать источником заражения коронавирусом в стране.

Напомним, что в начале марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Греции с призывом дать нелегальным мигрантам из Сирии проход в Евросоюз.

В свою очередь ЕС пообещал выделить Греции 700 млн евро финансовой помощи, которая пойдет на усиление охраны границ страны от проникновения сирийцев из Турции.