Пациент из Днепропетровской области выздоровел от коронавирусной инфекции. Таким образом это уже седьмой человек в Украине, который оправился от заболевания Covid-19.

Об этом информирует пресс-служба Днепропетровской государственной областной администрации в Facebook.

Представители областной власти отметили, что коронавирус был обнаружен у мужчины и его супруги после их возвращения из Франции.

"Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице №21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели. Наконец получили результаты повторных исследований на COVID-19. Анализы показали, что мужчина выздоровел. Но у жены коронавирус пока подтвердился", - заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Так, пока мужчина готовится к выписке, его жена все еще находится под наблюдением медиков в больнице.

Стоит отметить, что на данный момент в Днепропетровской области 6 подтвержденных случаев коронавируса.

Скриншот: Днепропетровская областная государственная администрация в Фейсбук

Напомним, что сегодня в Черновцах от коронавируса выздоровели еще два пациента.

Ранее мы публиковали материал об украинских регионах, которые на данный момент больше других пострадали от пандемии коронавируса.