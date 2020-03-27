Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о финансовой помощи, которую может получить Украина в случае принятия требуемых МВФ двух законов на внеочередном заседании Рады в понедельник.

Размер помощи глава государства озвучил на брифинге 27 марта после заседания фракции "Слуги народа".

По его словам, речь идет о транше около восьми миллиардов долларов.

"Мы договорились об увеличении программы с МВФ, ЕБРР и рядом стран. Я каждый день с ними разговариваю. Мы можем минимум получить увеличение до 8 миллиардов от МВФ, и вместе со Всемирным банком до 10 миллиардов долларов. Условие МВФ - это два закона: о банках и о земле", - сказал Зеленский.

Ранее президент рассказал, какие изменения внесены в проект закона об открытии рынка земли в Украине.

Зеленский также заявил, что кроме МВФ деньги нашей стране также обещают Азербайджан и власти Канады.