Сегодня вечером, 27 марта, в Киеве прошло заседание фракции "Слуга народа".

По итогам мероприятия президент Владимир Зеленский и спикер парламента Дмитрий Разумков выступили с заявлениями - отчитались о том, какие решения были приняты.

Стало известно, что власть организует уже в начале следующей неделе заседание Рады, где будет рассмотрены законопроекты о снятии моратория на продажу земли и запрете возврата Приватбанка.

Также президент анонсировал большой кредит, который может получить Украина от МВФ, если примет эти законы.

В тоже время, ситуация в парламенте и внутри фракции "Слуги народа" крайне неоднозначная. И до сих пор неизвестно - хватит ли голосов под эти два законопроекта.

"Страна" рассказывает подробности.

На фракцию не пришла почти половина депутатов

Заседание фракции началось в 7 часов вечера. На нем присутствовал президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль.

Как сообщили "Стране" депутаты, которые присутствовали на совещании, атмосфера там была крайне напряженной.

"Очень много депутатов отсутствовало. Примерно до половины не было (нардеп Дубинский позже сказал, что было меньше половины, а спикер Разумков подсчитал, что больше - Ред.). Спрашивали про закон о земле, но голосов за него не набиралось", - сказал нам один из нардепов.

Зеленский анонсировал заседание Рады в понедельник

После окончания заседания фракции вышел президент Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 30 марта, будет проведено внеочередное заседание Рады.

"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи - это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", - сказал президент.

Позже спикер Дмитрий Разумков уточнил, что рассмаривается два варианта места проведения заседания. Первый - в зале под куполом (то есть, где обычно). Второй (если депутаты побоятся) - во дворе Рады. Но по последнему месту нужно будет решить еще некоторые технические вопросы.Например, как считать голоса.

Зеленский хочет законы под МВФ

Из слов и Зеленского и Разумкова выходило, что на заседании в понедельник попытатся принять в окончательном чтении и два закона, которые требует МВФ - по продаже земли и по банкам (так называемый "антиколомойский" закон - о запрете возвращения "Приватбанка" прежним владельцам).

Зеленский сказал, что если эти законы примут, то МВФ может дать Украине кредит в 8 миллиардов долларов. А вместе со Всемирным банком - 10 миллиардов.

"В течение где-то дней пятнадцати после принятия законов мы получим первый быстрый транш. Он будет около двух миллиардов долларов США. Получим сразу в бюджет Украины, а не в НБУ", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что финансовую помощь Украине окажет Азербайджан (он уже говорил об этом с Алиевым), также ведутся переговоры с Канадой.

Как поменяют закон о земле

Как уже писалось выше даже внутри "слуг народа" нет единства по поводу закона о продажи земли. Против него до сих пор были и поти все остальные фракции и группы.

Поэтому, чтоб склонить к голосованию как можно больше нардепов, Зеленский озвучил компромиссы, на которые власти готовы пойти.

Так, по его словам, нельзя будет приватизировать государственную землю, введение ограничения на покупку земли - 100 гектаров до 2024 года (потом - до 10 000 гектаров). Кроме того, по словам Разумкова, вступление в силу закона отсрочат до 1 июля 2021 года.

Президент хочет, чтоб закон о снятия моратория на продажу земли будет принят как раз в понедельник.

Правда есть вопрос - как быть с многочисленными поправками к закону, которые необходимо арссматривать еще несколько дней минимум.

Спикер Разумков ответил неопределенно: мол, этот вопрос рассмотрят на согласительном совете.

Что будет с законом о банках?

Как сказали Зеленский и Разумков, антиколомойский закон также будет рассмотрен и принят в понедельник.

По информации "Страны" в 9 утра понедельника его начнет рассматривать профильный комитет Рады.

Кадровые вопросы: Яценюк и Емец

Президент опроверг, что на пост главы НБУ хотят назначить Арсения Яценюка. Относительно отставки главы Минздрава Емца Зе сказал, что информация по этому поводу будет завтра-послезавтра.

Хватит ли голосов за законы под МВФ?

Как уже писала "Страна" попытка принять оба закона - и по банкам и по земле - уже в понедельник будет грубым нарушением регламента.

Например, что касается закона о банках, то не прошел ещё срок в 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Проект был подан правительством 24 марта, то есть, альтернативные проекты по Регламенту могут вноситься до 7 апреля, и раньше этого срока за него голосовать нельзя.

По земле есть вопрос правок. И сам факт того, что за них нужно продолжать голосовать на пленарном заседании, а не на внеочередном.

Не случайно Разумков очень обтекаемо ответил на вопрос, как они смогут проголосовать закон о земле уже в понедельник. Он сказал, что нужно говорить с фракциями.

Но уже понятно, что "Оппоплатформа" свои правки не снимет, что зарубит весь план по принятию закона о продажи земли в понедельник. Либо придется идти "по беспределу", что чревато отменой затем этого закона через Конституционный суд.

Кроме того, как сообщили источники "Страны" в "Слуге народа", во фракции до сих пор нет единства по закону о земле.

Дале те компромиссы, о которых обьявил Зеленский (ограничение продажи до 100 гектар в одни руки и прочее) не удовлетворили многих. И голосов "слуг" пока не хватает.

Та же история и с законом про банки.

Правда, голоса могут добавить фракции "Голос", Евросолидарность Порошенко и группа "Доверие". С ними 226 голосов теоретически набирается (даже с учетом "отказников" из "Слуги народа"), но очень "впритык".

В общем, пока судьба обоих законов "под МВФ" пока туманная. Более того, пока непонятно, как Рада сможет обойти ограничения регламента, чтоб принять их в понедельник. Возможно, как уже не раз бывало, учитывая настрой спикера Разумкова не нарушать правила, в понедельник их окончательно так и не примут.

Также добавляет неопределённости история с переписыванием бюджета. Сделать это нужно до понедельника, чтоб проголосовать за изменения. Но вокруг этого уже идёт титаническая борьба лоббистов и пока дело движется очень туго, плодя множество недовольных в том числе и внутри власти и "Слуги народа".