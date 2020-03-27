Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении принятия закона о рынке земли пришлось пойти на определенные компромиссы. В новой версии законопроекта нельзя продавать государственную землю, а ограничение на покупку земли составляет 100 гектаров и действует до 2024 года (после этого вводится ограничение 10 000 гектаров).

Об этом глава государства заявил на брифинге 27 марта после встречи с фракцией "Слуги народа".

"Мы договорились, что государственную землю сейчас продавать не будем. Далее мы уменьшили концентрацию: для физлиц до 100 гектаров, то есть сильно. Для юридических лиц - это будет второй этап, который внедрят с 2024 года - там будет до 10 тысяч гектар", - сказал Зеленский.

Как позже уточнил спикер Дмитрий Разумков, закон о земле вступит в силу с 1 июля 2021 года. Ранее планировалось, что с 1 октября 2020 года.

Президент Украины также выразил надежду, что закон о рынке земли будет принят уже в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады, о котором он объявил на сегодняшнем брифинге.

Как писала "Страна", на этом же мероприятии Зеленский рассказал, кто еще может дать денег Украине кроме МВФ.