Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финансовой помощи, которую Украина может получить в случае принятия требуемых МВФ двух законов на внеочередном заседании Рады в понедельник.

Об этом глава государства сообщил на брифинге 27 марта после заседания фракции "Слуги народа".

"Мы договорились об увеличении программы с МВФ, ЕБРР и рядом стран. Я каждый день с ними разговариваю. Мы можем минимум получить увеличение до 8 миллиардов от МВФ, и вместе со Всемирным банком до 10 миллиардов долларов. Условие МВФ - это два закона: о банках и о земле", - сказал Зеленский.

По словам президента, деньги могут выделить не только МВФ и Мировой банк. Средства также обещает Азербайджан. Кроме того, ведутся переговоры по этому поводу с Канадой.

Ранее "Страна" цитировала слова директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о достижении прогресса в обсуждении с украинскими властями по новому соглашению о кредитовании.

Также мы писали, что МВФ может увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия "антиколомойского" закона о "Приватбанке".