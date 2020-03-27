Внеочередное заседание Верховной Рады, которое ждали на ближайших выходных, состоится в понедельник, 30 марта.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга после собрания фракции "Слуги народа".

Президент также настаивает, чтобы парламентарии начали работать дистанционно.

"Это будет не последнее внеочередное заседание. Хочу, чтобы они рассмотрели возможность работать дистанционно", - сказал Зеленский.

Как писала "Страна", накануне Зеленский встречался с лидерами фракций по одному и уговаривал их проголосовать на внеочередном заседании сразу за два закона, которые нужны для получения кредита МВФ и которые требует принять сам Фонд: о рынке земли и "Приватбанке".

Мы также рассказывали, во время внеочередного заседания Рады депутаты будут в защитных масках и перчатках. Аппарат парламента уже подготовил нужное количество комплектов.