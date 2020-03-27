Бельгийские власти приняли решение продлить режим всеобщего карантина до 19 апреля с возможностью продления до 3 мая.

Об этом в пятницу, 27 марта, информирует RTBF.

Отмечается, что некоторые члены Совета национальной безопасности выступали за ужесточение мер карантина. Так, стороны требовали введения комендантского часа и даже установления 15-километрового периметра, в границах которого бельгийцам должно быть разрешено перемещаться.

Однако за ужесточение большинство Совета не проголосовало, потому нормы карантина остались прежними - запрет на массовые мероприятия и работу ресторанов, баров и других увеселительных учереждений.

Стоит отметить, что на данный момент в Бельгии зафиксировано 7,284 случая инфицирования коронавирусом Covid-19, из них 289 летальных.

Тем временем улицы Киева стали дезинфицировать раствором гипохлорита натрия. "Страна" разбиралась, насколько безопасен такой метод борьбы с инфекцией.

Напомним, что по данным Минздрава в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни Сovid-19. Из них 62 - на протяжении минувших суток.