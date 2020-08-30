В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС водится много видов птиц. А одной из самых редких является обычный домовый воробей.

Об этом в Facebook написали сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Чернобыльскую зону, как и остальные регионы Украины, населяют два вида воробьев: полевой и домовой. Между ними есть некоторые внешние различия, которые знают орнитологи. Первый, как правило, встречается в оврагах, лесополосах, на лесных опушках вдоль полей. Он гнездится в дуплах, скворечниках, под крышами, в норах лесных обрывов.

А вот домовой - строгий синантроп (так орнитологи называют птиц, которые селятся вблизи человеческих жилищ): он обитает в городах, реже - в селах.

В зоне отчуждения полевой воробей - обычный вид. Домовой же - очень редкий. Он гнездится в зданиях и питается остатками человеческой пищи. Птенцов выкармливает гусеницей и насекомыми.

Тысячу лет домашний воробей жил рядом с человеком. Вот и неуютно ему в зоне без шумной компании людей.

В заповеднике сообщили, что в мире даже существует Международный день воробьев - он приходится на 20 марта. К сожалению, численность этих пернатых с каждым годом неуклонно уменьшается.

Воробьи бывают очень смелыми. "Страна" рассказывала, как в Киеве эта небольшая птаха напала на черный тонированный автомобиль.

Ранее мы показывали фото других крылатых обитателей зоны отчуждения.