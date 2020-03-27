Киев надеется на помощь от МВФ и не рассматривает возможность дефолта в Украине на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 27 марта, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина".

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", - заявила представительница Зеленского.

По ее словам, Украина достаточно тяжело переживет дефолт и поэтому власти не намерены "рисковать жизнями" граждан.

Мендель добавила, что украинские власти, и в частности президент Владимир Зеленский, надеятся на ответственность нардепов, которые на грядущем внеочередном заседании Верховной Рады должны проголосовать за необходимые для получения помощи от МВФ законопроекты (закон о рынке земли и "закон о Приватбанке" - Ред.).

Ранее "Страна" разбиралась в том, что ждет украинскую экономику в случае отказа МВФ выделять деньги.

Напомним, что экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что украинцам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию и обвалу гривни.