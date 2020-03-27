Осторожные ночные хищники волки в зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС поменяли свои привычки и начали охотиться днем. Это связано с тем, что в зоне нет людей.

Об этом написала в Facebook пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и прикрепила к посту фотографию волка, сделанную при свете дня Сергеем Домашевским.

"Так, наши волки - всем волкам волки. Мало того, что это один из самых распространенных хищников на территории заповедника. Поскольку здесь люди для них не представляют угрозы (а других врагов в Полесье волки практически не имеют), то местные волки отличаются от представителей своего вида в других местах тем, что ведут не только ночной образ жизни. Охотятся, когда им удобно", - рассказали сотрудники заповедника.

В заповеднике добавили: не стоит думать, будто в зоне отчуждения засилье волков.

На территории обитают примерно 7 стай - ровно столько, сколько могут там выжить. Так природа сама проводит саморегуляцию популяции вида.

Ранее "Страна" показывала снимок волка, сделанный в заповеднике фотоловушкой.

Также мы публиковали следы диких животных, попавшиеся на глаза фотографу в зоне отчуждения.