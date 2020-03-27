В селе Дмитровка Киевской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Состояние пациента на данный момент удовлетворительное.

Такая информация появилась на странице сельского совета в Facebook.

"Доводим до вашего сведения, что в с. Дмитровка лабораторно подтвержден случай заболевания коронавирус", - говорится в сообщении. Пресс-служба сеслькой администрации также отметила, что пациент на данный момент находится в больнице, а его состояние - удовлетворительное.

При этом пока неизвестно, откуда человек мог заразиться вирусом. Сейчас власти Дмитровки предпринимают меры по изоляции людей, которые находились в контакте с зараженным Covid-19.

Стоит отметить, что село Дмитровка расположено в Киево-Святошинском районе области и находится в 30 километрах от столицы Украины. По последним данным, в селе проживает около двух тысяч человек.

Скриншот: Дмитрівська сільська рада в Фейсбук

Напомним, что Киевская область занимает третье место среди украинских регионов по количеству зараженных коронавирусом в стране.

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