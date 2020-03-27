В вахтенном городке Чернобыль провели дезинфекцию основных улиц и пешеходных дорожек для предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекции на территории зоны отчуждения. Улицы поливали хлорсодержащим раствором.

Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Дезинфекцию провело государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

В Госагентстве объяснили, с какой целью обрабатывают улицы города.

"Сохранение жизни и здоровья людей - это важнейший вызов, с которым мы сегодня должны справиться. Мы приняли все необходимые управленческие решения, которые позволили предприятиям зоны отчуждения полноценно функционировать с ограниченным количеством работников, чтобы обеспечить выполнение первоочередных задач", - отметила и.о. председателя агентства Екатерина Павлова.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве из-за коронавируса проведут дезинфекцию всех 11,5 тысяч жилых домов города.

Также мы писали о синем тумане, окутавшем столицу. Горожане связали его с дезинфекцией.