"Ситуация на западной границе критическая". Появились фото гигантской очереди заробитчан, которые идут из Польши в Украину
Ситуация на польско-украинской границе стала критической. Более тысячи людей стоят в очереди, чтобы пересечь границу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Igor Ius.
"Если коротко... Ситуация на польско-украинской границе критическая! Без преувеличений! Более тысячи людей ждут пересечения границы (это граждане без собственного транспорта). Почему с начала повышенной эпидемиологической ситуации не функционировал пеший переход? Почему никто не мог спрогнозировать, что такое будет? Закрытие пешего перехода это как "Медвежья услуга". Хотели избежать скопления людей на пешем переходе, а сделали еще хуже! Теперь страшные скопления перед границей. Консулы ГКУ в Люблине ежедневно на границе, чтобы хотя бы немного урегулировать ситуацию, но это не должно решаться на уровне консульства. Этот вопрос должен решаться на уровне высших ведомств!", - написал он.
Фото: Facebook/Igor Ius
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский анонсировал полное закрытие границы. По его словам, об украинцах, которые останутся за рубежом, позаботятся дипломаты.
Также мы писали, что вчера на границе с Польшей сотни украинцев,ожидающие попасть домой, выстроились в гигантскую очередь.