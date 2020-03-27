Ситуация на польско-украинской границе стала критической. Более тысячи людей стоят в очереди, чтобы пересечь границу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Igor Ius.

"Если коротко... Ситуация на польско-украинской границе критическая! Без преувеличений! Более тысячи людей ждут пересечения границы (это граждане без собственного транспорта). Почему с начала повышенной эпидемиологической ситуации не функционировал пеший переход? Почему никто не мог спрогнозировать, что такое будет? Закрытие пешего перехода это как "Медвежья услуга". Хотели избежать скопления людей на пешем переходе, а сделали еще хуже! Теперь страшные скопления перед границей. Консулы ГКУ в Люблине ежедневно на границе, чтобы хотя бы немного урегулировать ситуацию, но это не должно решаться на уровне консульства. Этот вопрос должен решаться на уровне высших ведомств!", - написал он.

Фото: Facebook/Igor Ius

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский анонсировал полное закрытие границы. По его словам, об украинцах, которые останутся за рубежом, позаботятся дипломаты.

Также мы писали, что вчера на границе с Польшей сотни украинцев,ожидающие попасть домой, выстроились в гигантскую очередь.