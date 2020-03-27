Вечером 27 марта, за пару часов до полного закрытия границы для всех пассажирских рейсов, на КПП с Польшей по-прежнему - тысячи человек. И поток не прекращается - люди идут и идут.

И это при том, что только за последние сутки, как сообщает Госпогранслужба, уже пропустили рекордное количество пешеходов - больше десяти тысяч человек, которых вывозили с границы на организованных местной властью и пограничниками автобусах, часть пропускали пешком. На украинской территории они или берут такси, или их забирают родственники.

По состоянию на 18.00 27 марта в пункте пропуска Корчова-Краковец остается очередь из 1800 человек, там с ночи пропустили больше 3 тысяч человек, в пункте Гребенное- Рава-Русская пропустили около 4 тысяч и еще почти 6 тысяч - на КПП Дорогуск - Ягодин.

"Сегодня в пунктах пропуска на границе с Польшей значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий, наблюдается скопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран. Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", - сообщили в Госпогранслужбе.

Видео: Госпогранслужба

А польские журналисты тем временем сняли многокилометровые живые очереди на границе, в которых стоят в основном заробитчане, которые возвращаются в Украину после массовых сокращений в Польше из-за карантина.

Заробитчане штурмуют границу перед закрытием. Фото: Darek Delmanowicz/PAP

На Западной Украине встревожены из-за массового возвращения соотечественников, которые могут быть заражены.

"Это гуманитарная катастрофа - тысячи инфицированных несут вирус в свои дома! Туда нужно подтягивать войска и готовить им временные карантинные лагеря в окружении внутренних войск. Если они зайдут в Украину и разъедутся по домам...", - пишет в комментариях в Facebook пиар-специалист, бывшая пресс-секретарь госмиграционной службы во Львовской области Светлана Хитрова.

"Потому что работы нет из-за карантина, из хостелов выселяют по той же причине, вот они и возвращаются домой", - отвечает журналистка Светлана Радишевская.

Масштабы толпы рвущихся домой украинцев поражает. Фото: Darek Delmanowicz/PAP

Как рассказали "Стране" очевидцы из очереди, некоторые люди настроены агрессивно, кто-то матерится, другие выкрикивают, что "сожгут на фиг мытныцю", если их не впустят в Украину.

Как обещают в Госпогранслужбе, 28 марта они будут пропускать и машины, и пешеходов.