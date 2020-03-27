Медицинские маски следует использовать, если не избежать тесного контакта с человеком с симптомами коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила врач-педиатр, эксперт Минздрава Украины Наталья Кундина.

При этом медик советует прежде всего держать дистанцию с окружающими не менее 1,5 метра, мыть руки с мылом и оставаться дома.

"Заболеть можно, если вирус попал на слизистую оболочку. Это глаза, нос и ротовая полость. Но помните, что вирус не способен передвигаться или летать самостоятельно", - отметила Кундина и добавила, что после рукопожатия с человеком, зараженным коронавирусом, риск заразиться коронавирусом увеличивается.

"Наличие вируса на коже не угрожает вашему здоровью, но вы можете перенести его на слизистые оболочки. Поэтому нужно избегать рукопожатий, не касаться себя грязными руками. И главное: чаще мыть руки водой с мылом или обрабатывать их антисептиком", - заявила медик.

Напомним, что ранее главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, зачем украинцам необходимо носить маски, которые не спасают от коронавируса.

Также чиновник показывал на своем примере, как правильно использовать антисептик.