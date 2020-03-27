Сегодня вечером, 27 марта, из Киева в Москву отправился поезд, на котором уехали домой граждане России, находившиеся в Украине. Завтра этим же поездом в обратном направлении выедут украинцы, они прибудут на родину рано утром 29 марта.

Из-за эпидемии коронавируса железнодорожное сообщение между странами приостановлено в двухстороннем порядке. Данный состав был организован путем договоренностей между МИД Украины и РФ. А уже в эти выходные Киев полностью закрывает жд- и авиасообщение, в том числе для эвакуации.

Корреспондент "Страны" отправился на вокзал, чтобы выяснить, с какой целью россияне покидают Украину, почему были в стране, как была организована их эвакуация и что они думают о коронавирусе. Также пассажиры поезда прислали нам снимки уже из вагонов.

Огромная очередь и два часа ожидания

Россиян на вокзал посвозили из разных регионов Украины: Одессы, Львова, Сум и других городов. Большинство из опрошенных нами - те, кто приехали в гости к родственникам и близким, а после введения карантина не смогли выехать обратно.

Людей на вокзале было много. Как выяснил наш журналист, эвакуируют более 700 человек в 18 вагонах. Очередь растянулась на всю ширину здания вокзала.

По словам пассажиров, их собирали на 16:00, а пропускать на посадку начали в 18:00. Два часа они просто стояли на улице.

Россияне жаловались на организацию. "В такой огромной очереди, где скопилось так много людей, мы еще больше поддаемся риску заражения", – сказала женщина. Но есть и такие, кого устраивает организация их эвакуации: "С нами связались из консульства, организовали автобус из Одессы в Киев. Все сделали хорошо".

На наш вопрос, как людям обстановка в связи с коронавирусом, россиянка ответила: "Хреновая обстановка".

Другой пассажир рассказал, что приезжал в гости к сестре в начале марта. После того, как Украина ввела карантин, его билет пропал, ему пришлось покупать новый. "Вообще приятного мало. Когда я был в вашем возрасте, такого не было: все нормально было, все ездили туда-сюда, десятками-сотнями так не собирали. Другая жизнь пошла. Раньше было намного удобнее", - сказал мужчина.

Следующая пассажирка рассказала, что приезжала по делам. "Ситуация везде такая, но меры правильные, иначе быть не может. Мы ехали из Одессы. Был автобус. Но посольство-консульство плохо работает, не отвечают. Мы звонили и на горячую линию. Никакой информации. Еле-еле сами. Ни послы, ни консулы не отвечают. Не организованный был вывоз россиян. Как приедем, будем жаловаться, потому что так к гражданам относиться нельзя", - рассказала нам россиянка.

"А мы ехали из Львова. Едем домой, потому что дома есть дома. Бесплатные были автобусы по спискам, нас сопровождали, нормально доехали. В гости в Ужгород приезжала, не успела выехать. Как обстановка? Все под контролем. Слушаем новости. Говорят, что кто заболел, тот выздоровел. А кто умер, то, как мы понимаем, не от этого вируса, а от пневмонии", - сказала нам еще одна пассажирка.

По словам другой женщины, из Петербурга, она с семьей приезжала на могилу родителей, на западную Украину и в Одессу: "Нормальная эвакуация. Через консульство. Обстановка с карантинам - это во всем мире действует, люди должны сплотиться и выполнять все рекомендации".

Еще одна пассажирка - из Новосибирска, она приезжала погостить к родственникам. Россиянка пожаловать, что поезд, на который у нее был билеты, отменили. А об этом рейсе было очень мало информации.

Полный видеоопрос пассажиров поезда Киев - Москва смотрите ниже:

На вход в жд-вокзал пассажирам проверяли температуру. Затем люди проходили паспортный контроль и дальше шли на посадку в поезд.

Проводники этого состава было одеты в защитные костюмы.

Билеты на поезд люди покупали по 3300-3500 гривен.

В толпе было слышно, как некоторые люди кашляют, но в очереди паники не возникло. Вокруг вокзала обстановка тоже была спокойной. Разве что полиции немного больше обычного. Националистов не было.

Также пассажиры поезда прислали нам снимки уже из вагонов. Как видно на снимках, внутри тепло - люди в футболках. Они уже разложили постельное белье и еду, и отдыхают. Обращает внимание и то, что животных с собой брать разрешили - в Россию со своими хозяевами едет гигантская собака.

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