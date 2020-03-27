В Днепре открывают инфекционные отделения для зараженных коронавирусом в двух областных больницах, где лежат дети и онкобольные. В городе считают, что такое решение связано с желанием разгрузить опорные клиники для вип-персон, на случай их заражения коронавирусом.

О ситуации с больницами написал в Facebook глава Общественного совета при мэрии Днепра Геннадий Корбан.

По словам Корбана, губернатор Александр Бондаренко и начальник облздравотдела Валерий Сердюк несколько дней назад приняли решение на территории областной детской клинической больницы и областной больницы им. Мечникова открыть инфекционные отделения для больных коронавирусом.

"Теперь объясняю для тупых чиновников. Две областные больницы, расположенные на территории города, являются многопрофильными. В одной размещаются онкобольные и дети с проблемами гематологии. А в другой масса людей с патологическими и хроническими заболеваниями. А также раненые с передовой. Проникновение вируса на территорию этих больниц мгновенно вызовет вспышку. И как следствие - эти больницы превратятся в братские могилы", - написал автор поста.

Корбан задался вопросом, в чем смысл такого решения, если город выделил две отдельные опорные больницы для зараженных коронавирусом.

"А все оказалось предельно цинично. Смысл в том, чтобы организовать лечение вип-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих. Видать, в западло ехать в городские опорные, к народу. Представьте себе, какими циничными мерзавцами нужно быть, чтобы переводить в другое отделение онкобольных детей ради того, чтобы лечить своих в комфортных условиях", - резюмировал Корбан.

Он пообещал, что принявшие решение чиновники понесут "не только уголовную, но и человеческую ответственность".

Ранее "Страна" писала, что в Киеве распорядились выделить вип-больным коронавирусом отдельные палаты и медсестру.

После шумихи в прессе премьер Денси Шмыгаль заявил, что вип-палат для элиты не будет.