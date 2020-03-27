В пятницу, 27 марта, в Киеве с ЖД вокзала "Центральный" в 18:30 должен был отправиться поезд до Москвы с россиянами, которые эвакуируются из Украины. На вокзале скопилась очередь из нескольких сотен людей, включая провожающих.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Отметим, что состоянием на 19:00 поезд все еще не отправился.

Людей сюда привезли из разных городов Украины: Одесса, Львов, Суммы. Большинство из опрошенных корреспондентом "Страны" это те, кто приехали в гости к родственникам и близким, а с введением карантина не смогли выехать обратно.

По данным корреспондента, визуально на вокзале собралось около 500-600 человек вместе с провожающими. Очередь растянулась на всю ширину здания вокзала. Люди жалуются на организацию. "В такой огромной очереди, где скопилось так много людей, мы еще больше поддаемся риску заражения", – жалуется женщина. Но есть и таки, кого устраивает организация их эвакуации. "С нами связались из консульства, организовали автобус из Одессы в Киев. Все сделали хорошо".

На входе в ЖД-вокзалу людей проверяют температуру, затем они проходят паспортный контроль и дальше идут на посадку в поезд.

В данный момент, большинство людей уже прошли контроль. Два человека рассказали "Стране", что билеты на поезд стоили 3300 гривен. Одна девушка сказала 3500 гривен.

Слышно людей которые кашляют, но в очереди паники нет, люди ведут себя спокойно. Вокруг вокзала обстановка тоже спокойная. Полиции немного больше обычного. Националистов нет. Представителей СМИ также мало.

По словам людей, собирали всех на 16:00. Пропускать на посадку начали в 18:00, два часа они просто стояли. Сейчас в очереди на контроль осталось около 50 человек.

Напомним, ранее в МИД сообщил, что около 800 граждан Украины обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться 28 марта спецпоездом, которым планируется возвращение на Родину граждан, оставшихся за рубежом посте введенных ограничительных мер.

Также мы писали, что Киев отправит в Москву спецпоезд из 20 вагонов с эвакуированными россиянами, а назад на нем из РФ вернутся украинцы.