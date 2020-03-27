Из-за пандемии коронавируса мировая экономика уже вошла в рецессию. Ее последствия могут быть разрушительнее, чем у финансового кризиса 2008-2009 годов.

Об этом в пятницу, 21 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время видеобрифинга для журналистов.

"Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью", - заявила Георгиева.

Видео: YouTube/ Must See TV

Напомним, что ранее в МВФ констатировали крупнейший отток капитала из стран с развивающимися рынками.

Также "Страна" попыталась разобраться, ждет ли Украину дефолт и как власти планируют справляться со спадом в экономике без денег Международного валютного фонда.