В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует покупать товары первой необходимости и оплачивать коммунальные услуги онлайн. В ведомстве сообщили, что облгосадминистрации запускают сервисы заказ лекарств онлайн.

Об этом сказано в Facebook МОЗ.

Минздрав призвал органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые обеспечат эффективную работу таких сервисов в регионах.

В качестве примера министерство привело опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала меморандум о партнерстве с сервисом поиска и доставки лекарств.

Пилотный проект "ЛикиВдома" позволяет заказывать медицинские средства онлайн или по телефону. Сервис уже работает в пят районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным в других районах области.

Пользоваться сервисом просто: необходимо выбрать лекарства на сайте, сформировать заказ и в способах доставки выбрать "Доставка "Укрпочтой". При этом заказ доставляется бесплатно. На сервисе есть также опция заказа по телефону.

Онлайн нельзя купить медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также наркотики, психотропные и ядовитые средства.

Ранее "Страна" публиковала рекомендации МОЗ по поводу ношения медицинских масок.

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