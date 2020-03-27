В Министерстве развития громад и территорий призвали украинцев, которые живут в многоквартирных домой, на время карантина не пользоваться лифтом и ходить по лестнице.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 27 марта.

Как отмечается, если нужно воспользоваться лифтом, рекомендуется избегать соприкосновения кнопок и дверных ручек без перчаток.

Кроме того, граждан призвали выходить из квартиры только в случае крайней необходимости, за пределами помещения по возможности пользоваться масками, перчатками, очками, избегать прикосновений к лицу, заказывать продукты и лекарства онлайн, максимально избегать скопления людей, не пользоваться детскими площадками и дезинфицировать личные вещи.

Кроме того, в ведомстве напомнили и о дистанции между людьми, которая должна составлять минимум 1,5 метра.

"Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн; на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)", - говорится в рекомендациях.



Граждан призывают пускать в подъезд только знакомых людей.



"Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве", - подчеркнули в министерстве.

Фото: minregion.gov.ua

Напомним, по данным на 27 марта, в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218.

Как сообщалось, в Днепропетровской области выявили три новых случая коронавируса.