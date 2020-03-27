Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое сначала было назначено на четверг, а потом - на субботу, опять переносится. Это вызвано спорами вокруг секвестра госбюджета и работой комитетов. Самое ближайшее время, когда могут собраться депутаты - воскресенье.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на главу фракции "Слуги народа" Давида Арахамию.

"По предварительным оценкам мы хотели бы, чтобы в воскресенье прошла внеочередная сессия, смотря по тому, как завтра будут назначены комитеты. Если комитеты соответствующие пройдут, то это реалистично. Если нет, то депутаты будут оставаться тут, в городе, для того, чтобы сделать это или в понедельник, или во вторник, или в среду. Но мы сейчас оптимистически смотрим на воскресенье", - сказал Арахамия.

Что касается бюджета, то, по словам главы фракции, парламентарии не могут достичь консенсуса по поводу того, какие именно статьи следует сократить в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса и карантином.

По словам Арахамии, обсуждение бюджета всегда весьма болезненно, и никто не хочет идти на уступки.

"Представители всех комитетов, всех министерств не хотят, чтобы сокращали именно их расходы. Они хотят, чтобы соседские расходы были сокращены. Согласие есть только в том, что людей из малозащищенных слоев населения трогать нельзя", - сказал Арахамия.

Как писала "Страна", сегодня стало известно о предложении Кабмина вдвое сократить бюджет Института нацпамяти.

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