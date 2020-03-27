Преступники ввозили в Украину поддельные тесты на коронавирус, после чего продавали их через интернет.

Об этом рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины в пятницу, 27 марта.

Так, по данным силовиков, злоумышленники ввозили из Турции некачественные препараты для лечения онкологических болезней и фальшивые экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19.

Судя по картинке, поддельные тесты называются Biozek. Фото: СБУ

Транспортировка осуществлялась через таможню, преступники скрывали свой товар в контейнерах и под одеждой. "Оперативники спецслужбы установили, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации в интернете и лично клиентам", - отметили в СБУ, сопроводив сообщение фотографией, на которой видно, что поддельные тесты брендированы маркой Biozek.

Правоохранители зафиксировали, что тесты и препараты хранились в подвальном помещении в Киеве. Всего СБУ изъяла товара на 1 миллион гривен. На данный момент стражи порядка устанавливают всех причастных к преступлению для привлечения их к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что испанский Минздрав вернет в Китай крупную партию экспресс-тестов на коронавирус, потому что они оказались ненадежными. Ранее такие же тесты закупила и Украина.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной инфекции.