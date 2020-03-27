За последние сутки в Днепропетровской области выявили еще три случая заражения коронавирусом. Двое заболевших - жители Днепра и еще один - из Никополя. Таким образом в регионе уже 6 заболевших Covid-19. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу облсовета Днепропетровской области.

Уточняется, что за сутки в области провели 15 новых исследований на заболеваемость коронавирусом.

По результатам повторных анализов, 1 человек из первых двух заболевших - выздоровел. Также выяснилось, что ждет результата анализов человек, вернувшийся из Прибалтики.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус пробрался в Полтавскую область.

Также мы сообщали, что во Львовской области решили провести массовое тестирование людей на коронавирус.