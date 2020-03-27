Самыми популярными товарами в марте, после введения карантина из-за коронавируса, стали ноутбуки, игровые приставки, а также - товары для красоты и здоровья.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией OLX.

Как отмечается, детскую одежду и обувь стали заказывать реже - во второй половине марта в топ-3 самых популярных категорий по доставке вошли товары для хобби, отдыха и спорта.

"За март количество товаров, доставленных в пределах 5 самых крупных городов Украины, увеличилось на 30%. Так, между районами Киева товары почтой стали отправлять на 27% активнее, Харькова - на 32%, а Одессы - на 38%. В 1,5 раза возросло количество поставок внутри Днепра, а во Львове оно удвоилось", - говорится в сообщении.

"Всего за неполные 6 месяцев украинцы осуществили более 1,2 млн покупок с услугой OLX Доставка.

Чаще всего по стране, как и раньше, "путешествуют" электроника, одежда, обувь и средства по уходу, а также товары для детей. При этом соотношение между ними за полгода немного изменилось: доля электроники сократилась на 4 п.п. и теперь составляет 38% от всех посылок, а одежду и сопутствующие товары стали покупать чаще - процент поставок поднялся с 21% до 23%", - говорится в исследовании.

Сообщается, что больше всего готовы платить за электронику - средний чек в этой категории равен 1450 грн. На хобби и спорт тратят меньше - около 800 грн. Запчасти для транспорта и товары для дома и сада отправляли на сумму в 700 грн, а обновки в гардеробе обходились примерно в 650 грн.

Напомним, DNIPRO-M запускает БЕСПЛАТНУЮ доставку электроинструмента и садово-парковой техники.

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