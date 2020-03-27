Средняя реальная зарплата в Украине в феврале 2020 года составила 10 847 гривен. Это на 120 грн (1,4%) больше чем в предыдущем месяце.

Об этом информируют представители Государственной службы статистики в пятницу, 27 марта.

При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с январем продемонстрировала рост на 1,1% - до 10847 грн. При этом за год она выросла на 15%.

Госстат подчеркнул, что в январе украинцы получили 10727 грн, в декабре 2019 года - 12264 грн, в ноябре - 10679 грн, в октябре - 10727 грн, в сентябре - 10687 грн зарплаты.

Больше всего по сравнению с февралем 2019 года зарплата выросла в Луганской (19,1%), Николаевской (18,9%), Хмельницкой (18,8%), Ривненской (17,8%), Черниговской (17,2%), Одесской (17,1%), Днепропетровской (17%), Львовской (16,9%), Черновицкой (16,7%), Тернопольской (16,3%), Запорожской (15,7%), Херсонской (15,3%) областях и Киеве (13,3%).

При этом больше остальных за месяц получили киевские работники - 16447 грн, а меньше всех - в Черновицкой области - 8384 грн.

В феврале 2020 года по сравнению с 2019 годом зарплата больше всего возросла в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 24,3%, в сфере поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 23,4%, химическом производстве - на 21,3%, деревообработке - на 20,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 15,8%, металлургии - на 15,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 11,4%, производстве мебели, ремонте машин и оборудования - на 10,6%, машиностроении - на 10,1%, добывающей промышленности - на 15,6%.

Напомним, что сейчас от коронавирусного карантина в Украине страдает малый и средний бизнес.

Также мы сообщали, что украинские заробитчане также почувствовали на себе ужесточение ограничительных мер в связи с карантином. Так, поляки продолжают массово закрывать предприятия, особенно в сфере услуг, где трудились украинцы.