На территории Кременчуга в Полтавской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - написал Малецкий.

Кроме того, образцы крови пациентки еще дважды протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами других производителей. При этом официальные результаты будут известны лишь после лабораторного исследования в Киеве.

Скриншот: Facebook/Виталий Малецкий

Напомним, сегодня на Закарпатье был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса.

Также мы писали, что вчера в Черниговской области был выявлен первый зараженный коронавирусом. Он госпитализирован с признаками пневмонии.