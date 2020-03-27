В адрес известной под именем Maruv украинской певицы Анны Корсун посыпались проклятия и пожелания смерти после того, как она пожаловалась в соцсети, что не успела выехать из России до закрытия границ Украины. Сегодня певица ответила хейтерам, опубликовав пост на своей странице в Instagram.

"Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперед и выросли до демократии и свободы слова и выбора", - написала в соцсети певица.

Также она посетовала, что в Украине дискриминация и буллинг "все больше и больше входит в норму жизни".

"Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь - это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя", - написала Maruv.

Ранее "Страна" писала о том, что западную границу Украины перед полным закрытием штурмуют тысячи заробитчан.

Также мы сообщали, что как на самом деле пересекать границу Украины после 27 марта.