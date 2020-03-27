Испанский Минздрав заявил, что возвращает производителю в Китай крупную партию экспресс-тестов на коронавирус, потому что они оказались ненадежными. Ранее такие же тесты закупила и Украина.

Об этом сообщает El Pais в пятницу, 27 марта.

Как сообщается, правительство отправило тесты назад компании-производителю под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Как заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла. Это случилось после того, как испанские микробиологи сообщили, что первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.

Издание отмечает, что 640 тысяч тестов поступили в Испанию в понедельник. Тогда четыре мадридские больницы, которые начали использовать первую партию, обнаружили, что тесты дали отрицательные результаты у пациентов, которые были подтвержденными больными с коронавирусом.

В Минздраве Испании заявили, что не покупали материалы непосредственно в Китае, а через испанского дистрибьютора, название которого не указывается. В свою очередь, посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

Компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования. Она отметила, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов. Фирма заявила, что провела недостаточную коммуникацию с клиентами о том, как пользоваться комплектами.

Позже в CNN сообщили, что власти Китая начали расследование в отношении компании-производителя бракованных тестов на Covid-19, которые ранее отозвала Испания.

Как сообщалось, сегодня в Украину прилетит новый самолет из Китая с тестами, масками и ИВЛ.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему массово врут тесты на коронавирус.