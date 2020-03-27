В пятницу, 27 марта, в 19:00 в КВЦ Парковый в Киеве пройдет заседание фракции "Слуги народа". Надепы обсудят внеочередное заседание парламента, которое должно состоятся на выходных.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем, по словам нардепов, есть вероятность, что на заседании фракции многие не придут.

"В 19:00 в "Парковом" состоится заседание фракции "Слуги народа". Обсудят когда проводить внеочередное заседание Рады и что там рассматривать. При этом, среди "слуг" есть мнение, что многие на заседание фракции не придут. Но посмотрим", - сказано в сообщении.

Напомним, 27 марта Аппарату Рады поручили готовить технических сотрудников к внеочередному заседанию на выходных.

Также мы писали, что нардепам уже перчатки и маски для внеочередного заседания.

Между тем, на внеочередном заседании должны принять изменения в бюджете в связи с коронавирусом и закон о невозврате "Приватбанка" Коломойскому. Как сообщала "Страна", у "Слуг народа" нет голосов для принятия законов под МВФ, поэтому дата заседания Рады оказалась под вопросом.