Во Львовской области собираются массово тестировать людей на заболевание коронавирусом. Такую программу внедряет Львовская облгосадминистрация совместно с львовским IT-кластером, сообщает в соцсети губернатор региона Максим Козицкий.

"Благодарен за неравнодушие и социальную ответственность Львовскому IT-кластеру. По их инициативе был создан проект United for health. Первым этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов. Следующий этап проекта - сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - предсказать пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус", - говорится в сообщении.

Предолагается, что первые массовые тестирования удастся провести с середины следующей недели. Первыми будут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирус.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине планируют выпустить два миллиона тест-систем для выявления коронавируса.

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