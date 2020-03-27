Представители ОБСЕ призвали стороны вооруженного конфликта на Донбассе ввести глобальное перемирие.

С таким заявлением представители организации выступили на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, передает пресс-служба ОБСЕ.

Также представительница организации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау подчеркнула важность свободного пересечения линии соприкосновения для членов международных организаций, таких как Международный Комитет Красного Креста.

По словам сотрудницы ОБСЕ, на заседании стороны также обсуждали определение следующих участков разведения сил на Донбассе, однако "для решения этого вопроса еще понадобятся дополнительные усилия".

Грау добавила, что на переговорах был затронуты вопросы разминирования гражданских объектов и открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Луганской области. Также обсуждалась подготовка к следующему обмену удерживаемыми лицами.

Напомним, что ранее украинская сторона не смогла подписать соглашение по Консультационному совету на Донбассе, так как последняя встреча ТКГ в Минске проходила в онлайн-режиме.

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