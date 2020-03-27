Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что уже получила сообщение от банка, в котором она брала деньги перед покупкой квартиры, о предоставлении кредитных каникул.

Соответствующий комментарий Мендель оставила под постом с информацией для заемщиков банков на Facebook-странице НБУ.

В Нацбанке сообщили, что 27 марта предоставили украинским банкам рекомендации по работе с заемщиками во время карантина. В соответствии с ними льготный режим по кредиту могут получить граждане и бизнес, которые имеют финансовые трудности из-за карантина. Все, кто полностью или частично потерял доход и работу. От бизнеса банк должен получить подтверждение фактов временного снижения доходов или прекращения работы.

Уточняется, что банки могут освободить клиента от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим увеличением его срока или предложить капитализацию процентных платежей. При этом сообщается, что проценты продолжат начислять, ведь существуют еще и депозиты, обслуживаемые банками. Однако оплатить их можно после завершения карантина. Также запрещено налагать штрафы и пени за несвоевременное обслуживание потребительского кредита.

"Мне банк уже вчера прислал СМС про предоставление кредитных каникул", - написала Юлия Мендель в комментариях в пятницу, 27 марта.

Скриншот: Facebook/ Національний банк України

Отметим, что в соответствии с информацией из декларации, кредит Юлия Мендель получила 10 декабря 2018 года в "Банке инвестиций и накоплений, его сумма составила 785 тысяч гривен. Очевидно, это заем на квартиру в Киеве площадью 48,5 квадратных метров, которую пресс-секретарь президента купила в этот же день.

Скриншот декларации Юлии Мендель из Единого реестра деклараций

Напомним, "Страна" писала о том, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за семь месяцев 2019 года получила около 370,5 тысяч гривен зарплаты, то есть ежемесячно она зарабатывала примерно по 53 000 грн.