В Броварах Киевской области коронавирус подтвержден у еще одного пациента. Он и еще двое зараженных госпитализированы в инфцекционном отделении местной больницы.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил мэр города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что у последнего поступившего в больницу пациента заражение показал тест ПЦР, который был сделан в лаборатории. Так, по состоянию на 11:00 27 марта, в Броварах официально зафиксированы 3 случая коронавирусной инфекции.

"Все лица находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении ББКЛ", - заявил Сапожко.

Скриншот: Игорь Сапожко в Facebook

Напомним, что Киевская область является одним из лидеров среди регионов Украины по количеству инфицированных коронавирусом пациентов. Всего в стране зарегистрировано более 200 случаев Covid-19.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию вокруг карантина и распространения коронавируса в Украине.